"تضامن النواب" توافق على اتفاقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية.

وأوصت اللجنة بتوجيه المبالغ الممنوحة إلى مشروعات محددة يكون من شأنها إنشاء مشروعات كثيفة العمالة لاستيعاب أكبر عدد من المتطلعين للهجرة غير شرعية.

Advertisements

كما طالبت بإعادة النظر في تعدد الجهات المنفذة لآليات التمويل حتى يسهل المتابعة والتقييم؛ تطلعا لاستخدام هذا التمويل الاستخدام الأمثل.

ورأت اللجنة أن قضية الهجرة غير الشرعية أثرت على معظم دول العالم بما فيهم مصر، التي تحملت أعباء اقتصادية واجتماعية وأمنية ولم تتاجر بتلك القضية، وآن الأوان أن تجتمع دول العالم والمنظمات الدولية لمعالجة القضية بشكل جذري، حيث إن الدافع الحقيقي للهجرة غير الشرعية هو ما شهده العالم في الآونة الأخيرة من انهيار دول وتدخل في شئونها الداخلية، مما جعلها مناخا طاردا مصدرا للمهجرين غير الشرعيين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة القصبى وبحضور أعضاء اللجنة وممثلى 8 وزرات لمناقشة قرار رئيس الجمهورية، رقم 10 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية والمفوضية الأوروبية بشأن برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر والموقع في بروكسل بتاريخ 17 -10- 2018 .