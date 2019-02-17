في تبادل لإطلاق الرصاص.. الشرطة تحبط السطو على مزرعة أغنام وإصابة بلطجي بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- فتحي سليمان:

قالت وزارة الداخلية إن قوة أمنية نجحت في ضبط أحد العناصر الإجرامية أثناء محاولته وآخر سرقة مزرعة أغنام بدمياط، وبادلا القوات إطلاق الرصاص حال محاولة القوات القبض عليهما.

التفاصيل بدأت أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة كفر البطيخ بمديرية أمن دمياط لملاحظة الحالة الأمنية بقرية الركابية الجديدة تلاحظ لهم توقف سيارة نقل بجوارها شخصين بالقرب من حظيرة أغنام ملك "أحمد س"، 50 سنة، مزارع ومقيم بذات القرية" وحال مشاهدتهما للقوات أطلق أحدهما النيران من سلاح بحوزته تجاه القوات لمحاولة الهرب.

بادلت القوات المتهم إطلاق النيران، وتم ضبطه وتبين أنه يدعى "عصام.ا"، عامل ومقيم بناحية الوسطاني بدائرة مركز شرطة كفرسعد وبحوزته السلاح المستخدم "فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار "، وتبين إصابته بالقدم، بينما تمكن الآخر من الهرب بالزراعات، وعُثر على "رأس غنم" بصندوق السيارة المشار إليها.

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أقر المتهم بارتكاب واقعة السرقة بالاشتراك مع الهارب "إبراهيم ط"، 45 سنة، سائق ومقيم بذات القرية، سبق اتهامه في قضيتي "سرقة- ومخدرات" وإطلاقه النيران تجاه القوات لمحاولة الهرب.

تم نقل المتهم للمستشفى وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.