الرئيس السيسي يغادر ألمانيا بعد مشاركته في مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - ميونخ- أ ش أ:

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي ألمانيا، اليوم الأحد، في ختام زيارة استغرقت أربعة أيام شارك خلالها في أعمال الدورة ال٥٥ لمؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية.

وطرح الرئيس السيسي خلال المؤتمر رؤية مصر لسبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، في ضوء ثوابت سياسة مصر الخارجية التي تستند إلى الحفاظ على كيان الدولة الوطنية، وترسيخ تماسك مؤسساتها، وقواتها الوطنية النظامية واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية، وكذا جهود مصر في إطار مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. كما عرض الرئيس السيسي رؤية مصر لتعزيز العمل الأفريقي خلال المرحلة المقبلة، في ضوء الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي للعام الجاري ٢٠١٩، وذلك من خلال دفع التكامل الاقتصادي الإقليمي على مستوى القارة، وتسهيل حركة التجارة البينية، في إطار أجندة أفريقيا ٢٠٦٣ للتنمية الشاملة والمستدامة، فضلا عن تعزيز جهود إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات.

والتقي الرئيس السيسي ايضا خلال الزيارة برؤساء أستونيا وأوكرانيا والمستشارة الألمانية انجيلا ميركيل ورؤساء عدد كبير من رؤساء الشركات الألمانية والعالمية لبحث فرص الاستثمار وتوسيع الاعمال في مصر.​