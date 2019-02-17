محمد بن سلمان يبدأ جولته إلى باكستان والهند والصين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – إيمان محمود

أصدر الديوان الملكي السعودي بيانًا قال فيه إن ولي العهد محمد بن سلمان، غادر المملكة، اليوم الأحد، في جولة آسيوية يبدأها من باكستان، ثم الهند، تليها الصين.

وجاء في البيان: " بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة والصديقة في المجالات كافة ، واستجابة للدعوات المقدمة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ فقد غادر سموه هذا اليوم الأحد.. لزيارة كل من: (جمهورية باكستان الإسلامية ، وجمهورية الهند ، وجمهورية الصين الشعبية) ، يلتقي سموه خلالها بقادتها وعدد من المسؤولين فيها لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

كانت باكستان أغلقت مجالها الجوي وشددت إجراءات الأمن استعدادا لزيارة ولي العهد، ومن المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع عدد كبير من الاتفاقيات في مختلف المجالات.