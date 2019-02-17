وزير التعليم يعلق على واقعة تشغيل أغنية "مافيا" بأحد فصول أولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على الفيديو المتداول، عبر فيسبوك" لطالب الصف الأول الثانوي، الذي استخدم الشاشة التفاعلية الموجودة بالفصل؛ لتشغيل أغنية "مافيا".

وقال الوزير، عبر إحدى مجموعات تطبيق "واتس آب" :"سوف نضع حلول تقنية لمنع هذه التجاوزات".

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وأضاف: "لعلها رسالة لنا جميعا عن ما وصل إليه الشباب حين يغيب دور الأسرة التربوي".

وأكد أن الوزارة وضعت التربية قبل التعليم في النظام الجديد المطبق حاليا علي رياض الأطفال و الصف الأول الابتدائي، معقبا: "لكننا نعاني من بعض الكبار سنا حين غابت التربية في المدرسة والبيت معا".

وأعدت وزارة التربية والتعليم، شاشات تفاعلية بفصول الصف الأول الثانوي، في إطار تطبيق نظام الثانوية المعدل ودمج التكنولوجيا بالتعليم.