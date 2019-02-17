القوات الهندية تلاحق مدبر تفجير كشمير ضد الشرطة

تلاحق المئات من قوات الأمن الهندية، اليوم الأحد، قيادياً في جماعة إرهابية يعتقد أنه دبر تفجيراً بسيارة ملغومة على قافلة للشرطة الهندية مما أسفر عن مقتل 44 من قوات الأمن.

وأعلنت جماعة إرهابية مسؤوليتها عن الهجوم الذي يعد الأكثر دموية على قوات الأمن الهندية منذ عقود وتسبب في تصعيد التوتر بين الهند وباكستان.

وطالبت نيودلهي إسلام آباد بتضييق الخناق على الجماعة وجماعات متشددة أخرى تقول الهند إنها تعمل انطلاقاً من الأراضي الباكستانية. وترفض إسلام أباد أي إشارة إلى وجود صلة لها بالهجوم.

ويفتش مسؤولون في الجيش والشرطة الهندية داخل كشمير عن "عمير" زعيم الجماعة الإرهابية المنفذة للهجوم في المنطقة والذي يُعتقد أنه دبر الهجوم.

وقال مسؤول في الشرطة إن لديهم معلومات عن أن "عمير" حوّل طالباً تسرب من التعليم في كشمير إلى "التطرف وحفزه" لقيادة سيارة ملغومة وتفجير القافلة الأمنية يوم الخميس.

ويعتقد أن "عمير" دخل الجزء الواقع تحت سيطرة الهند من كشمير قادماً من باكستان في سبتمبر الماضي ليتزعم تلك الجماعة الإرهابية في المنطقة. وقال ضابط شرطة إن قوات الأمن تشتبه في أنه مختبئ في جنوب كشمير.

وقال مسؤولون من الهند إن "عمير "من أقارب القائد العام للجماعة وهو مسعود أزهر والذي يعتقد أنه في باكستان.