القبض على داعشيتين مطلوبتين للإنتربول في تركيا

ألقي القبض على أربعة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في تركيا، بينهم امرأتان مطلوبتان من قبل الشرطة الدولية (الإنتربول) بمذكرتين حمراء وزرقاء.

ورصد العناصر في منزل بمنطقة مودانيا في محافظة "بورصة".

وتمت مداهمة المنزل، صباح اليوم الأحد، وإلقاء القبض على أربعة عناصر لداعش.

ونتيجة التحقيقات الأولية معهم، تبين أن ثلاثة من العناصر يحملون جنسيات مزدوجة "عراقية - هولندية"، بينما يحمل الرابع الجنسية العراقية فقط.

كما اتضح أن المرأتين مطلوبتان من قِبل الانتربول، وتتجولان في تركيا عبر بطاقة حماية مؤقتة مزورة.

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