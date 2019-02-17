جنرال أميركي يبحث في العراق اجتثاث "داعش" وضمان عدم عودته

وصل الجنرال جوزيف فوتيل، قائد القيادة المركزية، الذي يشرف على القوات الأميركية في الشرق الأوسط، إلى العراق، اليوم الأحد، في زيارة تهدف لإجراء محادثات مع مسؤولين أميركيين وعراقيين، من المتوقع أن تركز على ضمان ألا يعاود تنظيم "داعش" الإرهابي الظهور بعد سحب القوات الأميركية من سوريا.

ولم يدل فوتيل بتصريحات للصحفيين عند هبوطه في العراق، حيث يُنتظر أن يستمع لتقارير ميدانية عن المرحلة الأخيرة لاستعادة الأراضي الباقية تحت سيطرة تنظيم "داعش" المتشدد، الذي كان يسيطر من قبل على مساحات شاسعة من الأراضي في سوريا.

ومن المتوقع أيضاً أن يبحث فوتيل مع المسؤولين في بغداد الأثر الذي يمكن أن يحدثه الانسحاب الأميركي من سوريا على العراق، حيث تحول التنظيم المتشدد بالفعل إلى أسلوب الكر والفر بعد أن خسر كل الأراضي التي كان يسيطر عليها.

كان فوتيل قال، في وقت سابق، إنه لا يتوقع أن يؤدي قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب أكثر من ألفي جندي من سوريا إلى تغيير ملموس في مستوى القوات الأميركية في العراق، حيث تنشر الولايات المتحدة أكثر من خمسة آلاف جندي. وقال إن هذا العدد سيبقى "ثابتاً بشكل عام".

وتابع، قائلاً للصحفيين المسافرين معه الأسبوع الماضي، "سنسعى للتأكد من أن لدينا الإمكانات المناسبة على الأرض لدعم العراقيين مستقبلاً".

هذا وقد أربك قرار ترامب، في ديسمبر الماضي، سحب القوات الأميركية من سوريا فريقه للأمن الوطني وأدى إلى استقالة وزير الدفاع جيم ماتيس. ودفع جنرالات مثل فوتيل للتحرك سريعاً لتنفيذ الانسحاب بطريقة تحافظ على أكبر مكاسب ممكنة.