البعثة الأممية تدعو الليبيين إلى توحيد الصفوف للخروج من دائرة الأزمة

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كل الأطراف الليبية للالتفاف حول الجهود الرامية لإنهاء معاناة الشعب الليبي، وتوحيد الصفوف للخروج من دائرة الأزمة، وذلك مع حلول الذكرى الـ8 لثورة الـ17 من فبراير.

وأشارت البعثة، في بيان مقتضب لها اليوم الأحد، إلى ضرورة الانتقال بخطى واثقة نحو بناء الدولة القادرة وتكريس قيم الديموقراطية في ربوع ليبيا.

وتحيي ليبيا اليوم الذكرى الثامنة لثورة فبراير باحتفالات في العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية.

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