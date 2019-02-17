- 1/2
- 2/2
أعرب قائد الجيش البريطاني السابق، الجنرال ريتشارد دانات، عن قناعته ، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، محق في دعوته لإعادة أعضاء تنظيم "داعش" البريطانيين في سوريا إلى بلادهم ، معتبرا أنها مسئولية بريطانيا.
وأضاف دانات، في تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأحد أنه يجب أن يحظى هؤلاء الذينانضموا لصفوف "داعش" وتم اعتقالهم في سوريا، بمعاملة منصفة حتى لا يتطرف آخرون.
وأشار إلى أنه إذا كان يوجد عدد كبير من المقاتلين الأجانب القادمين من بلدان أخرى مثل بريطانيا وتم أسرهم في الأراضي السورية، فهم مواطنون بريطتنيون ، تتحمل
وجاءت تصريحات دانات ، بعد تصريحات الرئيس ترامب التي قال فيها إنه يتعين على بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين استعادة أكثر من ثمانمائة مقاتل من "داعش " أسروا في سوريا ..ومحاكمتهم.
وأضاف ترامب - عبر حسابه على تويتر - أن الولايات المتحدة قد تضطر لإطلاق سراح هؤلاء المسلحين.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد بريطاني سابق يعلن ترحيبه بتصريحات ترامب بشأن داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.