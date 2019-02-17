مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تحت حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي

قوات الاحتلال الإسرائيلي- أرشيفية

وكالات:

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة بشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان : إن 60 مستوطنًا بينهم 18 طالبًا تلموديا اقتحموا المسجد المبارك ونفذوا جولات مشبوهة في أرجائه وسط محاولات لإقامة طقوس وشعائر تلمودية فيه قبل مغادرته من باب السلسلة.

ويسعى الاحتلال من خلال الاقتحامات شبه اليومية لتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود كما فعل في المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوب الضفة الغربية.

ويقصد بالتقسيم الزماني ، تقسيم أوقات دخول المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود ، أما التقسيم المكاني فيقصد به تقسيم مساحة الأقصى بين الجانبين وهو ما تسعى إسرائيل لفرضه ، ويعتبر تعديا على هوية المسجد واستفزازا لمشاعر المسلمين إلى جانب تدخلها المباشر في إدارة المسجد وعمل الأوقاف الإسلامية.

ويزعم اليهود أن لهم "هيكلا" أو"معبدا" كان موجودا مكان المسجد الأقصى، وبناه سيدنا سليمان عليه السلام لذلك يسعون لإعادة بناء المعبد المزعوم

كهدف استراتيجي من خلال الاقتحامات التي يقومون بها والتي ازدادت وتيرتها.وعلى صعيد آخر ..اعتدى مستوطنون على مواطن فلسطيني بعد احتجازه عند مستوطنة (حومش) المخلاة قرب بلدة سيلة الظهر جنوب مدينة جنين شمال الضفة الغربية.وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين الذين كانوا يستقلون مركبة ويرتدون أقنعة ويحملون عصيا قاموا بمهاجمة عدد من بائعي الخضار في المنطقة واحتجزوا أحدهم واعتدوا عليه بالضرب ليفرجوا عنه لاحقا؛ بعد أن وصلت قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي.وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس: إن ما حدث من اعتداء على الباعة واحتجاز أحدهم، جريمة وتجاوز لكافة الخطوط الحمراء.