مرشحة ترامب لمنصب سفير أمريكا بالأمم المتحدة تعلن انسحابها

هيذر نوريت وكالات: قررت هيذر نوريت، مرشحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الانسحاب من الترشيح لشغل المنصب. وقالت نوريت، المذيعة السابقة في شبكة "فوكس نيوز"، في بيان أمس إن القرار جاء مراعاة "لصالح أسرتها". شبكة "فوكس نيوز"، في بيان أمس إن القرار جاء مراعاة "لصالح أسرتها". وجاء في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية "الشهران الماضيان كانا مرهقين". وأعلن الرئيس الأمريكي في ديسمبر الماضي ترشيح نوريت التي تعمل حاليا كمتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية. وقال حينها "إنها موهوبة جدا، وسريعة البديهة، وأعتقد أنها سوف تنال احترام الجميع".

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