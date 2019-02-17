صور.. فتاة القصيم صاحبة المليون متابع على إنستجرام تزور معرض جدة للسياحة والسفر

جاءت صاحبة المليون متابع، لانا الفراج، من القصيم لتكون ضمن نجوم السوشل ميديا الذين تابعوا نجاحات معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في نسخته التاسعه التي تقوده سيدة الاعمال مايا حلفاوي كل عام بمشاركة 200عارض و22 دولة.

واستقبلت مايا حلفاوي النجمه الصغيرة الاكثر متابعه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتجولت لانا فراج في أجنحة المعرض وقالت أبهرني معرض جدة للسياحة والسفر ولم أكن أتصور انه بهذا الجمال.

وتنقلت لانا فراج في أجنحة تونس وطيران ناس وسيرلانكا وتركيا وكوريا واندونيسيا وجناح هيئة السياحة والخطوط

وقال المستشار الاعلامي عبدالعزيز الانديجاني إن لانا الفراج أول طفلة عربية تصل لمليون متابع على إنستجرام. ام هي من مواليد عام 2006م بالسعودية انضمت إلى فريق أثر في عام 2013م وهو أول ظهورإعلامي لها باليوم الوطني السعودي بقناة بداية و قناة السعودية

وأضاف أن اولى مشاركتها بدات مع الفريق في قاعة اليخت في حفل معايدة الأطفال المعوقين و فعاليات اليوم العالمي لداء السكري و اليوم العالمي لذوي الاعاقة إضافة إلى مهرجان حرفة الرمضاني

واشار الى ان لانا الفراج ظهرت في عدة أوبرايت كأوبريت بسمة وريدية للتوعية بسرطان الثدي و حلاك زايد و هدفنا سلامتك بالعثيم مول ببريدة وكان أول كليب لها بعنوان جيش المملكة مع بنات فريق أثر وثاني كليب كان مع المنشد والملحن فيصل بن حمد في أنشودة أحلى البنات

اخيرا قالت لانا فراج سعدت بزيارة معرض جدة للسياحة والسفر وكما ان جده غير ايضا معرض السياحة غير.

المعرض وقالت أبهرني معرض جدة للسياحة والسفر ولم أكن أتصور انه بهذا الجمال.وتنقلت لانا فراج في أجنحة تونس وطيران ناس وسيرلانكا وتركيا وكوريا واندونيسيا وجناح هيئة السياحة والخطوط السعودية ممثله في عطلات السعوديه وشركة آفاق.وقال المستشار الاعلامي عبدالعزيز الانديجاني إن لانا الفراج أول طفلة عربية تصل لمليون متابع على إنستجرام.ام هي من مواليد عام 2006م بالسعودية انضمت إلى فريق أثر في عام 2013م وهو أول ظهورإعلامي لها باليوم الوطني السعودي بقناة بداية و قناة السعوديةالأولىوأضاف أن اولى مشاركتها بدات مع الفريق في قاعة اليخت في حفل معايدة الأطفال المعوقين و فعاليات اليوم العالمي لداء السكري و اليوم العالمي لذوي الاعاقة إضافة إلى مهرجان حرفة الرمضانيواشار الى ان لانا الفراج ظهرت في عدة أوبرايت كأوبريت بسمة وريدية للتوعية بسرطان الثدي و حلاك زايد و هدفنا سلامتك بالعثيم مول ببريدة وكان أول كليب لها بعنوان جيش المملكة مع بنات فريق أثر وثاني كليب كان مع المنشد والملحن فيصل بن حمد في أنشودة أحلى البناتاخيرا قالت لانا فراج سعدت بزيارة معرض جدة للسياحة والسفر وكما ان جده غير ايضا معرض السياحة غير.

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