إيفانكا ترامب ترفض التصفيق لميركل

ايفانكا ترامب - أرشيفية

وكالات:

رصدت عدسات الكاميرات، ردة فعل إيفانكا ابنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وامتناعها عن التصفيق خلال حديث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وانتقدت المستشارة الألمانية خلال كلمتها السياسة الأمريكية تجاه السيارات الأوروبية، ما

دفع بحسب الموقف إيفانكا لعدم التصفيق.

وقالت ميركل إن اشنطن توصلت على ما يبدو إلى أن "سياراتنا تعد تهديدا لأمنها القومي"، منوهة أن بلادها

ترى أن ذلك التقدير مثير للقلق.

وتابعت ميركل أن هذه السيارات تصنع داخل الولايات المتحدة، وأنه يوجد في ولاية ساوث كارولاينا الأمريكية أكبر مصنع لشركة "بي إم دبليو" الألمانية، لافته إلى أنه "ليس في ولاية بافاريا الألمانية، بل في ساوث كارولاينا".