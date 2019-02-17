أسوشييتد بريس: ليبيا مازالت حلمًا بعيد المنال

بعد ثماني سنوات من الثورة في ليبيا ضد نظام معمر القذافي السلطوي، لا تزال الدولة الحديثة والديمقراطية حلمًا بعيد المنال في بلد ينزلق من أزمة إلى أخرى، بحسب ما جاء بوكالة Apالأمريكية.

وذكرت الوكالة الإنجليزية أنه على الرغم من أنه لم يتم تنظيم أي احتفالات كبرى في ذكرى الانتفاضة التي بدأت في 17 فبراير 2011 في غمرة الربيع العربي، إلا أن الليبيين لا يعترفون بأي حنين إلى أيام القذافي.

ونقلت عن مروان جلال، مهندس في صناعة النفط يبلغ من العمر 43 عامًا، "لا يمكنني أن أندم على وقت القذافي لأن ليبيا اليوم هي نتاج 42 عامًا من التدمير المنظم" ، في إشارة إلى الحكم المستبد الذي استمر أربعة عقود في السلطة. "عاجلاً أم آجلاً ، سيجد الليبيون السلام لكن الرحلة تبدو طويلة".

وأوضحت أنه ما زالت ليبيا في فترة ما بعد القذافي ساحة قتال، على كل من الأرض والسياسة، بين عدد لا يحصى من الميليشيات المتنافسة والفصائل السياسية التي تفلت من العقاب.

كما نقلت الوكالة عن كلوديا جازيني، المحللة في مجموعة

الأزمات الدولية: "إن الانقسامات السياسية والعسكرية ... تتعمق والجهود المبذولة لجلب الدوائر المنافسة إلى الطاولة فشلت حتى الآن". وقال جازيني "لا توجد وصفة سريعة لحل أزمة ليبيا متعددة الطبقات."

"وأضاف أي جهد لتوحيد ليبيا يتطلب استراتيجية متكاملة مع عنصر سياسي وأمني واقتصادي يكمل كل منهما الآخر ويعمل معًا من أجل تحقيق هدف مشترك".

وألمحت الوكالة إلى أن إطلاق العميد القوي خليفة خفتر قوة عسكرية في جنوب ليبيا والتي تهدف إلى استئصال "الإرهابيين" والمقاتلين الأجانب، أثار الهجوم توترات جديدة في بلد أصابته بالفعل أعمال عنف ومزق بين الإدارات المتنافسة منذ الإطاحة وقتل القذافي.

وتابعت أنه تم استغلال الفراغ من قبل أشخاص لا ضمير لهم للمتاجرين الذين يستفيدون بشكل كامل من أزمة الهجرة، وأدى صراع على السلطة بين حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس والإدارة الموازية المدعومة من قبل الجيش الوطني الليبي في الشرق الأوسط،

إلى جعل الصحراء الجنوبية الشاسعة جنوبًا أرضًا محظورة خارجة عن القانون.

ونوهت بأن المنطقة الوعرة المتاخمة للجزائر والنيجر وتشاد والسودان أصبحت ملاذاً للمتطرفين والجماعات المسلحة، بما في ذلك المتمردين التشاديين، وإعلان الجيش الوطني الليبي في منتصف يناير عن بدء هجومه على "تطهير جنوب الإرهابيين والجماعات الإجرامية".

كما تستضيف المنطقة صراعًا بين الأقلية الليبية في توبو والقبائل العربية، خاصة حول السيطرة على طرق التهريب المربحة عبر الحدود.

يقول جازيني حتى الآن تم تفادي التصعيد، جزئياً لأن قوات مناهضة لحفتر في الشمال امتنعت عن القفز إلى القتال، لكن خطر العنف الانتقامي لا يزال قائمًا والتحالفات مع الجماعات المحلية المتمركزة على قبيلة يمكن أن تكون هشة".

وأوضحت الوكالة أن محللين يحذرون من أن هجوم الجيش الوطني الليبي قد يعرض للخطر الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لعقد "مؤتمر وطني" والتي تهدف إلى تنظيم انتخابات تأخرت منذ وقت طويل هذا العام كوسيلة للخروج من المأزق السياسي في ليبيا.

وتابع جازيني بالقول وفقا للوكالة أن التأخير المتكرر والغموض المحيط بالحدث المدعوم من قبل الأمم المتحدة قد أدى إلى إقصاء الدوائر الانتخابية الهامة التي تتطلع الآن إلى استراتيجيات بديلة خارج إطار الأمم المتحدة من أجل تعزيز موقفها.

وحذر عماد بديع، المحلل الليبي، من أن "التطورات الحالية تفضي إلى التصعيد والمواجهة العسكرية للجهات الفاعلة بدلاً من الحوار". وفقا لما جاء بالوكالة الأمريكية