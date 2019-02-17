الاحتلال الإسرائيلي يخلي بالقوة عائلة من منزلها بالقدس ومستوطنون يقتحمون الأقصى



أخلت قوات إسرائيلية بالقوة، الأحد، عائلة فلسطينية، في البلدة القديمة من مدينة القدس، لصالح جمعيات استيطانية، بحسب ما افاد شهود عيان للأناضول.



وأفاد الشهود أن القوات الاسرائيلية اعتدت على المواطن حاتم ابو عصب وعائلته، قبل ان تخليهم من منزلهم بالقوة.



واعتقلت الشرطة أبو عصب بعد اخلائه من المنزل، بحسب الشهود.



يذكر أن قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي والقوات الخاصة، اقتحمت صباح اليوم المنزل وفرضت طوقا عسكريا على محيطه، وحاولت إخراج عائلة أبو عصب وطردها من منزلها الذي تقيم فيه منذ 65 عاما، لصالح جمعيات استيطانية استنادا على القانون الاسرائيلي "أملاك الغائبين".



ويقضي قانون أملاك الغائبين، بتحويل أملاك الفلسطينيين غير المقيمين في فلسطين، إلى جسم إسرائيلي يسمى "حارس أملاك الغائبين"، والذي بدوره يملك "الحق" بالتصرف فيها.



ويقول الفلسطينيون ان الجمعيات الاستيطانية ذراع غير رسمي للحكومة الاسرائيلية لتنفيذ مخططاتها التهويدية في مدينة القدس.



من جهة أخرى اقتحم 60 مستوطنًا إسرائيليًا المسجد الأقصى المبارك، الأحد، بحراسة القوات الخاصة في شرطة الاحتلال.



وأفاد مراسل الأناضول أن المُقتحمين دخلوا من باب المغاربة، في السور الغربي للمسجد، وأقاموا صلوات تلمودية في باحاته.



ويقتحم المستوطنون الأقصى في الفترتين الصباحية وما بعد صلاة الظهر، من خلال باب المغاربة الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية.



وبدأت اقتحامات المستوطنين عام 2003، وارتفعت وتيرتها بشكل كبير العام الماضي، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد.



يشار أن دائرة الأوقاف، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، طالبت مرارًا بوقف تلك الانتهاكات دون استجابة من الشرطة الإسرائيلية، أو تحرك ملموس من قبل المؤسسات الدولية والأممية المعنية.