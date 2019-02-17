كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محكمة فرنسية تحقق فى إهانات معادية للسامية خلال مظاهرات "السترات الصفراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت محكمة في باريس اليوم الأحد، إنها بدأت تحقيقاً في الإهانات المعادية للسامية أمام الفيلسوف والفنان الفرنسي آلين فينكيلكراوت، على هامش احتجاج "السترات الصفراء" أمس السبت.

وأظهر مقطع فيديو على عدة قنوات إعلامية فرنسية، أن العديد من المتظاهرين قد اقتربوا من فينكيلكراوت، مع كلمات وتهديدات مثل "الصهاينة القذرين" و "الوغد" و "نحن في فرنسا".

وبدأت مظاهرات "السترات الصفراء" ، التي سميت على اسم سترات المتظاهرين البارزة ، في نوفمبر بفرض ضرائب على الوقود ولكنها تحولت إلى ثورة أكثر عمومية ضد السياسيين والحكومة.

وقال فينكيلكروت لصحيفة لو باريزيان إنه وجد مجموعة من المحتجين واقترب منهم بدافع الفضول، وأكدّ أنه سمع بعض الإهانات، بما في ذلك إجباره على رمي نفسه في قناة، بينما أوضح أنه لا يعتزم تقديم شكوى.

وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وآخرون من جميع أنحاء الطيف السياسي الهجوم.