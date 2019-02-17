كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زلزال يضرب كاليفورنيا الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرّضت مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لهزة أرضية بلغت قوتها 3.8 درجة بمقياس ريختر صباح اليوم الأحد.

وتقع كاليفورنيا، تقع على الحزام النارى في المحيط الهادئ ، وهى المدينة التي ضربها زلزال بلغت قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر في عام 1906، تعيش وسط مخاوف من زلزال ضخم آخر بسبب "خط الصدع" في سان أندرياس، والذى قد يتسبب في أضرار بالغة.

ووفقاً لصحيفة "ديلى اكسبريس" البريطانية، كان زلزال اليوم طفيفاً نسبياً، وشعر به السكان، لكن لا يتوقع أن يكون قد أحدث أي ضرر.