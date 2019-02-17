كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتح: حماس أفشلت حوارات موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح الفلسطينية عزام الأحمد، أن حماس أفشلت حوار موسكو "الذي كان مبادرة من الأصدقاء الروس لخدمة القضية الفلسطينية"، نافياً ما ورد في بيانات بعض الفصائل، عن "جولة جديدة من المصالحة الوطنية".

وأضاف الأحمد لتلفزيون فلسطين، أن "أصدقاءنا الروس اعتادوا دعوتنا من أجل قضية واحدة، وهي الموضوع السياسي والذي زادت أهميته في ظل صفقة القرن، التي أكدت روسيا رفضها ورغبتها بالحراك لمواجهتها"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد.

وأضاف الأحمد، أن "حماس أفشلت حوارات موسكو، بعد الاتفاق بين كل الفصائل وبموافقة ممثل الجهاد على شطب حركته من قائمة الحضور، بسبب اعتراضها على عدة بنود في البيان الختامي منها رفضها قرار العودة 194 معتبرةً أنه التفاف للاعتراف بإسرائيل، علاوةً على رفضها اعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا"، مبيناً أنه بعد الاتفاق على صيغة أخرى للبيان، عادت حماس لرفضها، "فتوجهنا إلى مؤتمر صحافي واعتذرنا لروسيا التي تبحث عن ورقة تخدم قضيتنا".

وأضاف الأحمد، "بعد المؤتمر الصحافي تداركنا الأمور وجرت اتصالات جديدة مع نائب رئيس الخارجية الروسي، وأكد ضرورة إصدار بيان رسمي، موضحاً أن 8 فصائل وقعت البيان، ورفضته الجهاد الإسلامي، وحماس، والجبهة الشعبية، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة".

وأعرب الأحمد عن أسفه لموقف حماس والجبهة الشعبية والقيادة العامة، وتراجعها "عن موقف سبق أن وقعوه في 2011 و2017" معتبراً أن ذلك "سيغلق الطريق أمام مصر لتستأنف جهودها لإتمام المصالحة".