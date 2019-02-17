كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: ألمانيا تشهد ارتفاعًا كبيرًا في الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "فيلت أم سونتاغ" الأسبوعية، اليوم الأحد، أن ألمانيا شهدت زيادة كبيرة في عدد هجمات القراصنة - الهجمات الإلكترونية - على البنية التحتية الحيوية، مثل شبكات الكهرباء وإمدادت المياه.

نقلاً عن معلومات من وكالة الأمن السيبراني الاتحادية BSI، قالت الصحيفة، إن ألمانيا قد تعرفت على 157 عملية قرصنة ضد شركات البنية التحتية الحيوية في النصف الثاني من العام 2018 مقارنة بـ 145 هجومًا في العام السابق بأكمله.

وأضافت الصحيفة، أن الهجمات استهدفت تخريب إمدادات الكهرباء والتلاعب في إمدادات المياه أو تعطيل خطوط الاتصالات، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية تشتبه في أن وكالات المخابرات الأجنبية تقف وراء مثل هذه الهجمات.

وأصبحت السلطات الألمانية والأوروبية، قلقة بشكل متزايد من خطر حدوث اختراقات أمنية في البنية التحتية بالإضافة إلى التدخل في الانتخابات، خاصة من روسيا والصين والجماعات اليمينية المتطرفة.