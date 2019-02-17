كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الدولي إلى اليمن يصل إلى صنعاء للمرة الثانية خلال أسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن "مارتن غريفيث"، اليوم الأحد، إلى العاصمة اليمنية صنعاء, وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع.

وقالت مصادر محلية في مطار صنعاء أن "غريفيث وصل مطار صنعاء ظهر اليوم, في زيارة هي الثانية خلال شهر فبراير الحالي".

وكان قد التقى المبعوث الأممي إلى اليمن غريفيث، الثلاثاء الماضي, الرئيس عبدربه منصور هادي في الرياض، لبحث تنفيذ اتفاق جديد تسعى له الأمم المتحدة.

وخلال اللقاء, قال غريفيث, للرئيس هادي أن الأمم المتحدة ستعمل على إخلاء الموانيء وفتح الطريق إلى مطاحن البحر الأحمر وتنفيذ خطوات اتفاق ستوكهولم كاملة ومنها ما يتصل بالجوانب الإنسانية وملف الأسرى والمعتقلين وسيتم عرض نتائج تلك الخطوات في الاحاطات القادمة على مجلس الأمن الدولي.

يذكر أن رئيس لجنة إعادة الانتشار الجنرال لوليسغارد كان قد قدم خطة تنفيذية لإعادة الانتشار في مدينة وميناء الحديدة، تتضمن نشر قوات دولية تشرف على ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية، ولقي المقترح قبولا من جماعة الحوثي فيما أظهر الجانب الحكومي تحفظاً إزاء الخطة.