زملاء بونو يسقطون ريال مدريد بميدانه ويصعبون مهمته في المنافسة على “الليغا”

حقق فريق جيرونا مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن تمكن من إسقاط فريق ريال مدريد بميدانه وأمام جماهيره بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما زوال اليوم الأحد، بملعب ” سانتياغو بيرنابيو” برسم الجولة 24 من الدوري الإسباني الممتاز.

وعلى الرغم من إنهاء الفريق “الملكي” للجولة الأولى متقدما بهدف اللاعب البرازيلي كاسيميرو، منذ الدقيقة 25، إلا أن زملاء حارس ” أسود الأطلس” ياسين بونو سيقلبون الطاولة في النصف الثاني من اللقاء.

ففي الدقيقة 65 تحصل جيرونا على ضربة جزاء، حولها ستواني لهدف التعادل، قبل أن يتكفل اللاعب بورتو بتوقيع الهدف الثاني والانتصار، في الدقيقة 75 من زمن اللقاء.

وعرفت المباراة طرد سيرجيو راموس في آخر دقيقة بسبب تلقيه لبطاقتين صفراوتين.

وبهذه النتيجة، يكون الفريق الملكي قد فشل في العودة لمركز الوصافة، بعد أن تجمد رصيده في 45 نقطة، على بعد 9 نقاط من المتصدر الكتلوني، في الوقت الذي رفع فيه جيرونا رصيده إلى 27 نقطة بالمركز 15.