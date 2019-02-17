تحد جديد في مواقع التواصل.. شباك الطائرة المزيف – فيديو

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أخيرا، خصوصا في الصين، تحد جديد يدعي فيه أصحابه أنهم داخل طائرة محلقة، إلى جانب نافذة، قبل أن يكشفوا الحقيقة، وأنهم استخدموا أشياء بسيطة للقيام بهذه الخدعة.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن هذا التحدي تزامن انتشاره مع السنة الصينية الجديدة.

وفي بداية التحدي يظهر المشاركون مثل ركاب طائرة إلى جانب نوافذ، وبعد لحظات قليلة، يكشفون حقيقة المكان، حيث يوجدون.

وفي السنوات الأخيرة، اجتاحت العالم تحديات كثيرة، فهل ينتشر تحدي شباك الطائرة المزيف، أم سيبقى في الصين فقط؟.