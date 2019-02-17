والد نيمار يعلق على إمكانية العودة لبرشلونة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تحدث والد النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، عن إمكانية رحيل اللاعب عن باريس سان جيرمان الفرنسي وعودته إلى صفوف برشلونة الإسباني.

وصرح والد نيمار، عبر برنامج تيليفوت بقناة تي إف 1 الفرنسية "لم نتحدث إلى مسؤولي برشلونة في أي وقت، كل ما يتردد من شائعات في هذا الشأن أكاذيب يرددها صحفيون أصحاب حس فكاهي، تثير دهشتنا كثيرا".

وشدد "الحاضر والمستقبل في باريس، فمن الصعب الحديث عن أي خطوة قادمة، ففي كرة القدم كل شيء يمكن أن يتغير".

وأشار "نيمار سعيد بالتواجد في باريس ويتطور، ما يتعرض له من خشونة وتدخلات عنيفة ليست مشكلة الليغ وان، بل يجب أن يحمي التحكيم جميع اللاعبين، فعدم احتساب الأخطاء يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة".

وانضم اللاعب البرازيلي إلى صفوف بي إس جي قادما من برشلونة في صيف 2017، مقابل كسر الشرط الجزائي في عقده بقيمة 222 مليون يورو.