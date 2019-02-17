ظريف: خطر نشوب حرب مع إسرائيل هائل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، إن خطر نشوب حرب مع إسرائيل هائل، وأكد في كلمته خلال أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، أن إسرائيل تسعى للحرب وإن الطريقة التي تتصرف بها هي والولايات المتحدة تجعل فرصة نشوب حرب هائلة.

وتابع” بالتأكيد، بعض الناس يسعون للحرب... إسرائيل، الخطر هائل وربما يكون أكبر إذا واصلنا التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي“.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، إن الآلية الأوروبية للتجارة مع إيران لا تفي بالغرض، وإن على ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بذل جهد أكبر لإظهار التزامهم بالاتفاق النووي المبرم مع إيران في 2015.

وقال ظريف: "ينبغي أن تكون أوروبا مستعدة لتحمل المخاطر إذا أرادت أن تسبح ضد تيار الأحادية الأميركية الخطير".

وبموازاة ذلك، جدد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، هجومه على إيران، معتبرا أنها تقوم بتمويل تنظيمات وميليشيات تناصب لإسرائيل العداء بدلا من أن ينفق عائدات البلاد على تحسين أحوال الشعب الإيراني.

وقال نتنياهو، "لا أتجاهل التهديدات التي يطلقها النظام الإيراني ولكنني لا أتأثر بها، إذا ارتكب هذا النظام الخطأ الفادح وحاول تدمير تل أبيب وحيفا فإنه لن ينجح في ذلك، وسيكون هذا عيد الثورة الأخير الذي يحتفل به هذا النظام، ويجدر بهذا النظام أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار".

ودعا نتنياهو خلال أعمال مؤتمر وارسو "السلام والأمن في الشرق الأوسط"، إلى عمل عربي إسرائيلي مشترك ضد إيران بهدف إسقاط الحكومة في طهران.

وردا على دعوات نتنياهو، قال ظريف، إن الحرب على إيران ستكون انتحارا، وقال ظريف في تصريحات لقناة "إن بي سي نيوز" الأميركية، على هامش مشاركته في مؤتمر الأمن بميونخ، إن من اسماها بالعصابة في الإدارة الأميركية تريد إعلان الحرب على إيران، لافتا إلى وجود هواجس مرضية حيال إيران لدى بعض الأسماء في إدارة دونالد ترامب.

وفيما يتعلق بالتجارب الإيرانية الأخيرة، أكد ظريف، فشل محاولتين إيرانيتين لإطلاق قمر اصطناعي خلال الشهرين الماضيين، مرجحا ضلوع واشنطن في ذلك.