انت الان تتابع تفاصيل خبر "CNN": استعراض عضلات بوتين بات أمراً أساسياً للكرملين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 فبراير 2019 03:49 مساءً - أكد تقرير لشبكة "CNN" الأمريكية أن الترويج للرئيس الروسي فلاديمير بوتين (66 عاماً) بأنه رجل قوي ومبادر، أصبح أمراً أساسياً ضمن سياسات الكرملين.

واستعرض التقرير الذي نشرته الشبكة، اليوم الأحد، صوراً نشرها الكرملين لبوتين وهو عاري الصدر على ظهر حصان، وأخرى هو يصطاد السمك في نهر سيبري.

ورأت الشبكة أن عرض الكرملين صور بوتين وهو يلعب رياضة الجودو، ويطيح بمنافسيه، هدفه تعزيز صورة الرجل القوي، بعد انتهاء اجتماعاته مع نظيريه الإيراني والتركي في سوتشي لمناقشة مستقبل سوريا.

وبحسب وسائل إعلام روسية، فإن بوتين يمارس رياضات الدفاع عن النفس منذ سن الحادية عشرة، وحاز على لقب البطولة أكثر من مرة في الجودو والسامبو، إلى أن بلغ درجة الأستاذية في الجودو.

وأصبح الرئيس الروسي "المثير للجدل" رئيساً فخرياً للاتحاد الأوروبي للجودو عام 2006، كما حصل على لقب أستاذ فخري في جامعة يونين الكورية الجنوبية، ويحمل الحزام الأسود في الكاراتيه.