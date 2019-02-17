انت الان تتابع تفاصيل خبر صحفية إسرائيلية: "حيوانات بشرية" عذبوا معتقلين فلسطينيين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 17 فبراير 2019 03:49 مساءً - وصفت صحفية إسرائيلية جنوداً عذبوا فلسطينيين بأنهم "حيوانات بشرية"، ما عرضها لهجوم واسع من قبل متطرفين، بينهم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقالت "أوشرات كوتلر" في برنامج تقدمه على القناة الثالثة عشرة المحلية، مساء السبت: "ترسلون أبناءنا إلى الجيش، وإلى المناطق (الأراضي المحتلة) فيعودون إلينا حيوانات بشرية، هذه هي نتيجة الاحتلال".

جاء ذلك في معرض تعليقها على محاكمة 5 جنود من كتيبة "نيتسح يهودا" المخصصة لليهود "الحريديين" المتدينين؛ بتهمة التعذيب.

لكن كوتلر طالبت في المقابل بعقوبة مخففة للمتهمين، على اعتبار أن الإسرائيليين جميعاً ساهموا في "هذا الواقع غير المُحتمل".

كما أكدت، في ختام البرنامج، مواصلتها التعبير عن رأيها، وذلك في رد على بدء موجة انتقادات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسارع نتنياهو إلى مهاجمة الصحفية وإدانة موقفها، والتعبير عن "فخره" بالجيش و"حبه" للجنود، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الأحد.

ودعا حزب "اليمين الجديد" إلى محاكمة كوتلر بتهمة "التشهير بالجنود الإسرائيليين"، حسب صحيفة "معاريف".

في المقابل دافعت حركة السلام الآن (يسار) عن كوتلر، ونقلت معاريف عن بيان للحركة قولها: "من الضروري أن ننظر إلى أنفسنا في المرآة والاعتراف بالضرر الذي يتسبب به الاحتلال، ومن يهمه مستقبل أبنائه فعليه العمل على إنهاء الصراع لا أن يعمل على استمراره".

ويشار إلى أن محاكمة الجنود المتهمين في القضية بدأت الخميس الماضي، على خلفية تعذيبهم فلسطينياً وابنه بعد اعتقالهما.

وحسب "هآرتس" العبرية فإن الجنود قاموا بركل وضرب المُحتجزَين باستخدام أدوات حادة، واللذين كانا مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين.

كما تشير إلى قيام المُتهمين بإزالة العصبة عن عيني الابن وإجباره على مشاهدة ضرب والده، الذي كسرت أضلاعه وأنفه.

ووقع حادث الاعتداء في 8 يناير الماضي داخل قاعدة عسكرية قرب مستوطنة "بيت إيل"، وسط الضفة الغربية المُحتلة.