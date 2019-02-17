شكرا لقرائتكم خبر عن المهندس الحضرمي ماجد يادين يشارك في ندوة دولية بالقاهرة والان مع التفاصيل

شارك المهندس ماجد رجب يادين مقدم مبادرة السلام الحضرمية للعالم وعضو المجلس الاستشاري لمؤسسة الخريجين التي يرعاها الدكتور عمر بامحسون، في الندوة الدولية التي ينظمها مجلس التكامل العربي والافريقي بالقاهرة والتي تنعقد تزامنا مع اختيار مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي 2019م تحت شعار (الشباب اجنحة السلام وحكام المستقبل ).

وجاء ذلك وبحضور ورعاية السفير محمد الربيع رئيس الوحدة الاقتصادية العربية، حيث اشار الدكتور ربيع في كلمته إلى أن افريقيا احتضنت اول فوج من المهاجرين الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم الى الملك النجاشي في أفريقيا .. مؤكدا أن التاريخ اليوم يعيد نفسه من خلال التكامل العربي والافريقي واحتصان افريقيا متمثلة بجمهورية مصرالعربية التي قامت باحتضان اللاجئين من جميع البلاد العربية والاسلامية.

واستعرض المهندس الحضرمي الشاب خلال الندوة مبادرة السلام الحضرمية للعالم (اخاء-سلام - تعايش ) والتي تدعوا لاحلال السلام في العالم وتقدم مشكلة اللاجئين ودمجهم في المجتمع.

كما تحدث العديد من الشباب عن تجاربهم المختلفة في مجال السلام والمبادرات الانسانية وتحدث الطيار لفتة عن تجربته في مجال علوم الفضاء والطيران محفزا الشباب والفتيات الى خوض مضار هذة المغامرة وسوف تنطلق عروض القفز المظلي من فوق اهرامات الجيزة لمجوعة من الطيارين والهواة العرب، وفي الختام الندوة تم توزيع شهادات المشاركة على الحاضرين.