محمد بن سلمان يتوجه إلى باكستان في مستهل جولة آسيوية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توجه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد، الأحد، في مستهل جولة آسيوية.

وأظهرت لقطات فيديو بثتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية وصول طائرة الوفد السعودي المرافق للأمير محمد بن سلمان وشوهد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي وهو يستقبل وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير.

وتشمل جولة ولي العهد السعودي أيضاً الهند والصين، وتهدف إلى تعزيز أهداف رؤية "السعودية 2030".



وخلال الزيارة، سيعقد ولي العهد السعودي لقاءات مع الرئيس الباكستاني عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان، ورئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد، كما سيناقش مع وفد من مجلس الشيوخ الباكستاني سبل تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.



