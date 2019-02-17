ماي تستعد لمحادثات جديدة مع أوروبا حول «بريكست»

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تستعد رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، لعقد محادثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الأسبوع المقبل، بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست". وقال مكتب رئيسة الوزراء البريطانية: إن "تيريزا ماي، تنوي بحث الـ"بريكست" مع زعيم كل دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، بينما يجتمع ستيف باركلي، وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي، مع كبير مفاوضي الاتحاد ميشيل بارنييه، الاثنين المقبل"، وفقا لـ"رويترز" ولم تستطع ماي، الفوز في تصويت رمزي داخل البرلمان، الخميس الماضي، على استراتيجيتها للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتتضمن الاستراتيجية "يمكن تمرير اتفاقها في البرلمان إذا تم تقديم تنازلات تتعلق في بالترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية، الذي يضمن عدم العودة إلى إقامة حدود فعلية بين الإقليم التابع لبريطانيا وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي".وأفاد مكتب رئيسة الوزراء البريطانية بأن تيريزا ماي كتبت رسالة إلى النواب
وتتضمن الاستراتيجية "يمكن تمرير اتفاقها في البرلمان إذا تم تقديم تنازلات تتعلق في بالترتيب الخاص بأيرلندا الشمالية، الذي يضمن عدم العودة إلى إقامة حدود فعلية بين الإقليم التابع لبريطانيا وجمهورية أيرلندا، العضو في الاتحاد الأوروبي".
وأفاد مكتب رئيسة الوزراء البريطانية بأن تيريزا ماي كتبت رسالة إلى النواب المحافظين المنقسمين، تطالبهم بالتغلب على خلافاتهم بشأن الـ"بريكست".
وخسرت ماي الخميس، تصويتا آخر في مجلس العموم على استراتيجية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وصوّت المشرعون في مجلس العموم، بأغلبية 303 أصوات مقابل 258 ضد اقتراح الحكومة الداعم لخطط ماي بالسعي إلى إجراء تغييرات في اللحظات الأخيرة في اتفاق بريطانيا بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.
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