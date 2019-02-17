الان تتابع الرياض وباريس يتفقان على إنتاج وتطوير أنظمة بحرية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات وقعت شركة الصناعات العسكرية السعودية، اتفاقا، مع شركة نافال الفرنسية، لإنتاج وتطوير أنظمة بحرية. وذكرت “رويترز” أنه جرى توقيع مذكرة تفاهم بين شركة الصناعات العسكرية السعودية، والمجموعة البحرية الفرنسية، لتصنيع سفن وفرقاطات وغواصات عسكرية داخل السعودية.

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