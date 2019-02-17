التقدمي الاشتراكي يؤكد ثقته بالقضاء ويدعو الى كشف ملابسات حادثة الشويفات

دعا ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ ​الأجهزة الأمنية​ والقضائية الى "كشف كل الملابسات المتصلة بحادثة اطلاق النار في ​الشويفات​"، مؤكدا ثقته التامة ب​القضاء​. وأشار في بيان الى ان "على ضوء حادثة ​إطلاق النار​ التي وقعت في مدينة الشويفات ليل السبت - الأحد، وأدت إلى إصابة شقيق الشهيد علاء أبي فرج، يدعو الحزب الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة الى تحمل مسؤولياتها وإجراء التحقيقات الكاملة لكشف كل الملابسات المتصلة بالحادثة والظروف المحيطة بها، وعبّر الحزب عن رفضه التعرض لأمن المواطنين في الشويفات وسائر المناطق، مجدداً موقفه الثابت والدائم بالركون إلى الدولة حصرا".

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