اسامة سعد: لاعطاء الأولويات لحقوق الناس وقيام دولة مدنية حديثة

دعا الأمين العام لـ "​التنظيم الشعبي الناصري​" النائب ​أسامة سعد​، قبيل انطلاق التظاهرة الشعبية التي حملت شعار "إلى الشارع.. لا ثقة للحكومة"، الى "قيام دولة مدنية حديثة"، والمواطنين إلى "المشاركة في التحركات الشعبية من أجل تحقيق تطلعات الشعب ال​لبنان​ي واماله بقيام دولة تشبههم وليس دولة مزارع".

كما طالب ​الحكومة​ بـ "ضرورة إعطاء الأولويات لحقوق الناس وتأمين فرص العمل لهم"، مؤكداً على "الضمانات الاجتماعية والحق في ​الكهرباء​ والماء، والادارة الشفافة و​الاستقلال​ السياسي، والقدرة على تداول السلطة وإيصال ممثلين حقيقيين عن الناس في المؤسسات الرسمية والدستورية".

وأكد سعد على "السعي من أجل تشكيل كتلة شعبية وطنية سياسية قادرة على أن تفرض معادلة سياسية جديدة في لبنان لتوازي الحالة الطائفية والمذهبية راعية ​الفساد​ والمنتهكة للقوانين و​الدستور اللبناني​".