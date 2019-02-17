يواصل اهالي المحكومين والموقوفين في احداث ملف عبرا تحركهم من اجل إقرار ​العفو العام​ حيث نفذ عدد من النسوة من زوجات وأمهات وبنات الموقوفين مسيرة انطلقت من مكان خيمة الاعتصام امام ​دار الافتاء​ في صيدا، في اتجاه ​ساحة النجمة​ والسوق التجاري وحملت المشاركات لافتات تطالب باقرار العفو العام ورفع المظلومية وكذلك لافتات شكر للحكومة بإدراج العفو العام في ​البيان الوزاري​ والمطالبة بإقراره .

كانت هذه تفاصيل خبر مسيرة لاهالي الموقوفين في ملف احداث عبرا للمطالبة باقرار العفو العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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