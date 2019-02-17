طهران تستدعي السفير الباكستاني بعد تفجير حافلة الحرس الثوري

قالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء اليوم الأحد، إن إيران استدعت السفير الباكستاني احتجاجاً على تفجير انتحاري أودى بحياة 27 من الحرس الثوري الإيراني، قرب الحدود في الأسبوع الماضي.

وأعلنت جماعة "جيش العدل"، التي تقول إنها تسعى للحصول على مزيد من الحقوق وظروف معيشية أفضل لأقلية البلوش العرقية، مسؤوليتها عن الهجوم يوم الأربعاء.

وتقول إيران، إن جماعات متشددة تنشط من ملاذات آمنة في باكستان، تشن مراراً هجمات من هناك عليها.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، أن على الحكومة الباكستانية تحمل المسؤولية عن الهجوم الذي تعرضت له حافلة تابعة للحرس الثوري الإيراني، أخيراً.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا، عنه اليوم الأحد "على الحكومة الباكستانية أن تتحمل المسؤولية تجاه هذا الحادث، الذي خططت له ونفذته مجموعة إرهابية انطلاقاً من أراضيها".

وأضاف "في هذا الحادث، لا يمكن لباكستان التعامل بشكل غير مسؤول...ومع كل الاحترام الذي نبديه لحكومة الجارة باكستان، فإن هكذا تصرفات من الممكن أن تصدع علاقات التعاون بيننا".

يُذكر أن الحرس الثوري الإيراني أعلن في الأسبوع الماضي، مقتل 27 شخصاً وإصابة 13 آخرين في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف حافلة تقل مجموعة من عناصره في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي البلاد.