شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أهالى قنا يطالبون المحافظ وفد البرلمان بفرش وتجديد عدد من المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، منذ قليل، مسجدى (على السيد بالعبابدة - و الحصاوية) بمحافظة قنا - للوقوف على حالتهم على أرض الواقع، وذلك برفقة اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، والدكتور هشام عبد العزيز على وكيل وزارة الأوقاف لشئون المساجد والقرآن الكريم.

وجاءت زيارة اللجنة الدينية بناء على طلب إحاطة مقدم من النائب محمود عبد السلام الضبع، نائب قنا، والذى رافق اللجنة فى الزيارة، حيث يحتاج المسجدان إلى إحلال وتجديد.

وخلال تفقد وفد اللجنة الدينية بالبرلمان للمسجدين، أكد الأهالى حاجة المسجدين للفرش والتكييفات، مطالبين بدعم المسجدين وسرعة توفير الفرش والتكييفات ومدرسة قرآنية بمسجد على السيد.

ويرأس الدكتور أسامة العبد وفد لجنة الشئون الدينية، ويضم الوفد النواب شكرى الجندى، وعمر حمروش، وأمانى عزيز وكيلة اللجنة، كما ضم وفد مجلس النواب هويدا صالح أمين اللجنة الدينية، وعبد الحليم إبراهيم مساعد أمين اللجنة، وشادى نبيل.