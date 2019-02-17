محافظ بورسعيد يتفقد الاستعدادات النهائية لبطولة "البحر المتوسط "

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الأحد، خط سير مرور سيارات الفرق المشاركة ببطولة دورة حوض البحر المتوسط، لكرة اليد تحت 18 سنة.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، على أن المحافظة أنهت استعداداتها لاستقبال الحدث الدولي الكبير، وهي الفرصة الأكبر لتسويق بورسعيد في كافة القطاعات.

مشيرًا إلى أن بورسعيد ستظهر بشكل جمالي أمام الزائرين، لتوصيل رسالة إلى الجميع بقدرة المحافظة على تنظيم واستقبال أي بطولة محلية ودولية على أرضها.