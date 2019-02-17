وزير التعليم العالي يفتتح فعاليات أكبر معرض دولي للتعليم العالي والتدريب 26 فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يفتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، والأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، فعاليات أكبر معرض دولي للتعليم العالي والتدريب تحت اسم (EDU GATE) في نسخته الجديدة من العام الحالي، خلال الفترة من 26 إلى 28 من شهر فبراير الجاري، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد الجامعات العربية وبالشراكة الإعلامية مع مؤسسة الأهرام القومية.

يشارك في المعرض عدد كبير من الجامعات من داخل مصر وخارجها، إضافة لمراكز التدريب والجهات الدولية المانحة، بحضور عدد كبير من المسئولين على رأسهم الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور عمرو عزت سلامة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، ورئيس تحرير الأهرام علاء ثابت، إضافة إلى نخبة من رؤساء الجامعات والمتخصصين والمعنيين بتطوير المنظومة التعليمية وتحسين كفائتها.

ويطلق (EDU GATE) في دورته الجديدة هذا العام "ملتقى التعليم العالي"، الذي يجمع نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصصين في قضايا تطوير التعليم، لبحث سبل تطوير منظومة التعليم من خلال عقد مجموعة من الجلسات حول تصنيف الجامعات المصرية والعربية وسبل تحسين سمعتها وأسس وقواعد التصنيفات الدولية والنشر العلمي في المجلات والدوريات العلمية العالمية.

كما يناقش الحضور إشراك المجتمع ودمج المعنيين بالتعليم العالي في جهود التطوير، ويشارك في الجلسات نخبة من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة وخبراء التعليم الدوليين والناشرين ومسئولي الدوريات العلمية المصرية والعربية والدولية.

وقال رئيس جامعة بنها الأسبق ومنسق عام الملتقى الدكتور على شمس الدين إن هذا التجمع العلمي الكبير يشكل أهمية خاصة هذا العام لتزامنه مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2019 عاما للتعليم، وهو ما يدعم نهج الدولة في العمل على تطوير المنظومة التعليمية وتحسين كفائتها، وذلك بدعوة مجموعة من الخبراء المتخصصين لوضع حلول لتطوير العملية التعليمية وفق المعايير العالمية.

وأضاف أن الفترة الأخيرة شهدت تقدما ملحوظا في التصنيف الدولي للجامعات المصرية كما بدأت الدراسة في أول فرع لجامعة دولية في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن رؤية متكاملة لدفع عجلة التطوير والارتقاء بالتعليم عموما وبناء الإنسان المصري بشكل خاص، وضخ خبرات دولية في سوق التعليم الجامعي بمصر والعمل وفقا لمعايير جودة عالمية للوصول إلى مستوى تعليمي عالمي يليق بمصر.​