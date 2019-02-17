الري: الدولة توحد جهودها في المجال البحثي لدعم تطبيقات إدارة الموارد المائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور يسري خفاجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري توحيد جهود الدولة في مجال البحث العلمي، لدعم تطبيقات الإدارة الرشيدة للموارد المائية، خاصة في ضوء ما تواجهه الدولة من تحديات مائية.

وقال خفاجي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد- إن ندوة "البحث العلمي أساس التنمية" التي ينظمها المركز القومي لبحوث المياه النيل بالقناطر الخيرية حول تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، ومناقشة آليات الربط بين البحث والتطبيق في مجال تعظيم الاستفادة من الموارد المائية، تأتي كترجمة فاعلة لتفعيل استراتيجية تنمية الموارد المائية 2050 بمحاورها الأربعة.

وأضاف أن محاور الاستراتيجية الأربعة تشمل، تحسين نوعية المياه، والمعني بتنفيذ هذا المحور معهد بحوث الصرف والمعامل المركزية، وتنمية الموارد والمعني بتنفيذه معهد بحوث الموارد المائية ومعهد بحوث المياه الجوفية، وترشيد استخدامات المياه والمعني بتنفيذه، معاهد إدارة المياه وطرق الري وبحوث النيل وبحوث صيانة القنوات والمعاهد المعنية الأخرى، فضلًا عن تهيئة بيئة العمل، الذي يشارك في تنفيذ هذا المحور جميع المعاهد، من خلال دراسات التشريعات والقوانين المطلوبة لحماية الموارد.

وأشار إلى أن تنظيم الندوة يأتي في إطار اهتمام الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، بضرورة توحيد وتكثيف المساعي البحثية والاستفادة من خبرات الدولة المتمثلة في الجامعات والمراكز البحثية، كما يأتي تنظيمها كدعوة للمشاركة في أسبوع القاهرة الثاني للمياه الذي يعقد في أكتوبر القادم، لتقديم الأبحاث والدراسات التي تخدم قضايا المياه في مصر.

يذكر أن المركز القومي لبحوث المياه، قد عقد ندوة "البحث العلمي أساس التنمية"، صباح اليوم الأحد، في مقر قاعة النيل بالقناطر الخيرية، لتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.​