أهالي "مطاي" يستعدون لاستقبال شهيد حادث سيناء

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:
يستعد أهالي مركز مطاي بمحافظة المنيا؛ لاستقبال جثمان الشهيد المجند عرفات عبد المنعم محمود عبد الحميد، الذي استشهد أمس السبت، في الحادث الإرهابي الذي استهدف الكتيبة "408" مشاة بشمال سيناء.
ومن المقرر أن يُدفن الشهيد في مسقط رأسه مساء اليوم الأحد، بمعرفه ذويه وأهالي منطقته.
الجدير بالذكر، أن الحادث الإرهابي الغاشم استهداف ارتكاز أمني تابع للكتيبة "408" مشاة ميكانيكي، بالقرب من مطار العريش بشمال سيناء.
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