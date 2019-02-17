بحضور رئيس النادي الأهلي.. افتتاح مهرجان "800 سنة منصورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

افتتح الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، فعاليات مهرجان "800 سنة منصورة" والذي تنظمه الجامعة حتى 21 فبراير الجاري.

حضر افتتاح فعاليات المهرجان الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، والدكتور مفيد شهاب الدين، وزير التعالي العالي الأسبق ومحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، والدكتور أحمد جمال الدين موسي، وزير التعليم العالي الأسبق.

واستعرض الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ما تشهده الدقهلية من مشروعات جديدة في مقدمتها مشروعات الإسكان والقطار المكهرب الذي سيساهم في حل مشكلة المواصلات التي تعاني منها مدينة المنصورة.

وقال محافظ الدقهلية إن المحافظة تشهد العديد من المشروعات الخدمية التي نسعى من خلالها لمواجهة مشكلات ظلت المحافظة تعاني منها لسنوات طويلة.