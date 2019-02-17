بدون "السماعة والجراب والقلم" شكاوي طلاب "أولى ثانوي" بعد استلام التابلت

كتبت- ياسمين محمد:

اشتكت طالبات الصف الأول بمدرسة السنية الثانوية بنات، التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية بمحافظة القاهرة، واللائي تسلمن أجهزة "التابلت"، اليوم الأحد، بحضور محافظ القاهرة، من عدم وجود "الجراب والسماعة والقلم"، مع الأجهزة التي تسلمنها.

وشهد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عملية تسليم أجهزة "التابلت" لطلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة السنية الثانوية بنات، التابعة لإدارة السيدة زينب التعليمية، بحضور محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وقالت إحدى الطالبات، إن زملائها بالمدارس الأخرى تسلموا...