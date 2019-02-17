وزير خارجية قطر: ليس لدينا مانع لبذل أي جهد لحل الأزمة الخليجية

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أنه "لا يوجد حوار بين قطر والسعوديين والإماراتيين حالياً"، مشيراً إلى أن "قطر ليس لديها أي مانع لبذل أي جهود لحل الأزمة مع ​الدول الخليجية​ الثلاث ومصر".

وفي كلمة له خلال مؤتمر ​ميونخ​ للأمن، أشار إلى أن بلاده طالما نادت هذه الدول للجلوس إلى ​طاولة الحوار​.

وفيما يخص ​القضية الفلسطينية​، أوضح آل ثاني ان "القضية الفسطينية هي أساس العلاقة بين قطر و​إسرائيل​ وسنستمر في دعم أهل غزة".

وأكد الوزير القطري "أننا لا نمول حركة "حماس" بل نحاول وضع حد للأزمة الإنسانية في غزة بطرق واضحة وأمام أعين الجميع".

ولفت إلى "أننا نرى كيف يسعى عدد من الدول إلى إعادة العلاقات مع النظام السوري، وتدعوه للعودة إلى جامعة الدول العربية، وسؤالنا: ماذا فعل النظام السوري للحصول على مكافأة في شكل تطبيع للعلاقات والعودة إلى جامعة الدول العربية؟ هل الأسباب التي أدت إلى تجميد عضوية سوريا، صحيحة أم لا؟".