مصلحة الليطاني تزيل مخيما للنازحين عن قناة الري بالزهراني

اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني "انها بناء لإشارة القضاء المختص، تعمل على ازالة احد مخيمات النازحين الواقع ضمن استملاك مشروع ري القاسمية في منطقة الزهراني والذي يتضمن نحو 31 خيمة مع شبكة صرف صحي و 10 حمامات تلوث مياه الري".
واعلنت المصلحة "انها تتابع اشغال ازالة التعدي الحاصل من أحد مقالع الصخور في دير عين الجوزة قرب بحيرة القرعون الذي كان عمد الى رمي الصخور والاتربة على ضفاف البحيرة".
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