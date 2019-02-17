قوى الامن: القبض على مطلوب في العديسة بجرم تجارة مخدرات

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بيان انه "بتاريخ13/2 /2019 توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الاقليمي، عن وجود المطلوب: ح. ص. (مواليد العام 1979، لبناني) في محلة طريق عام العديسة - مركبا".
وذكرت انه "على الفور توجهت دورية من المفرزة الى المحلة حيث نصبت له كمينا محكما واستدرجته وتمكنت من توقيفه، وهو، مطلوب بموجب خلاصة حكم بجرم تجارة مخدرات، ومذكرة إلقاء قبض بجرم مخدرات. سلم الى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختص".
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