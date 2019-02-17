التوحيد العربي: لوضع حد أمام محاولات المتاجرة بدماء علاء أبي ‏فرج

أكدت أمانة الإعلام في حزب "التوحيد العربي"، في بيان، "أنها تستنك الإشكال الذي وقع ليلاً في مدينة الشويفات على خلفية الإشتباك الذي وقع بين عناصر من الحزب "التقدمي الإشتراكي" وعناصر من الحزب "الديمقراطي اللبناني" بعد الإنتخابات النيابية".
ودعت الأمانة إلى "تعزيز أجواء التهدئة في الشويفات والإقلاع عن الأعمال الإستفزازية والتهديد بالقتل والتعرض لكرامات الناس التي يمارسها البعض داعية القضاء إلى حسم هذه المسألة ووضع حد أمام محاولات المتاجرة بدماء الشهيد علاء أبي فرج".
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