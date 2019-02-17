محمود حيدر: لا ثقة لحكومة "سيدر" لان المكتوب يقرأ من عنوانه

اشار الدكتور ​محمود حيدر​ في كلمة له في التظاهرة الشعبية التي أقيمت اليوم تحت عنوان: "لا ثقة" في ​وسط بيروت​، الى انه رغم رداءة ​الطقس​ و​الثلوج​ جئتم جميعا من مختلف المناطق والقطاعات معلمين واساتذة ومتقاعدين وطلاب ومتعطلين عن العمل، جئتم لتعلنو في الشارع وبفم الملئان ومن خلال هذه التظاهرة موقفقم الواضح والصريح "لا ثقة" لحكومة سيدر.

اضاف حيدر "بعضهم يسألنا لماذا لا تنتظرون فبالامس تشكلت ​الحكومة​ ونالت الثقة، لهؤلاء نقول "المكتوب يقرأ من عنوانه، ومن جرب المجرب كان عقله مخرب". والمسؤولين قالوا انا قادمون على خيارات صعبة وغير شعبية، ونحن سمعنا على اي اساس نال رئيس الحكومة الثقة، اليس على اساس ان ارباح ​المصارف​ واصحاب كبار الثروات هم خط احمر بالنسبة اليهم".