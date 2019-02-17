شكرا لقرائتكم المبعوث الأميركي: لن ننسحب بشكل مفاجئ وسريع من سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتبر مبعوث الولايات المتحدة إلى سوريا، جيمس جفري، الأحد، أن انسحاب أميركا من سوريا لن يكون مباغتا وسريعا لكن خطوة بخطوة بالتشاور مع الحلفاء.
وقال جفري، إن واشنطن لن تقبل عودة النظام إلى المناطق التي تنسحب منها القوات الأميركية.
وأضاف الموفد الأميركي أن واشنطن تدعم حلا سياسيا للأزمة السورية برعاية الأمم المتحدة.
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