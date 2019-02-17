الشقراء ذات السروال القصير وراء حجب التلفزيون الإيراني لمباراة بايرن

دبي - بواسطة محمد فارس لأن التلفزيون الإيراني يجد حرجا في عرض صور نساء بسروال قصير، رفض لهذا السبب عرض مباراة بايرن ميونيخ أمام أوغسبورغ يوم الجمعة الماضي. الحكم كانت السيدة بيبيان شتاينهاوز وبسروال قصير طبعا، حسب ما نشرت مجلة شبيغل. © picture alliance/'dpa/M. Hitij Provided by Deutsche Welle

ذكرت مجلة "شبيغل" في عددها يوم أمس السبت أن التلفزيون الرسمي الإيراني ألغى فقرة من برنامجه مساء الجمعة والتي كانت مخصصة لنقل المباراة الدوري الالماني لكرة القدم ـ بوندسليغا ـ بين بايرن ميونيخ وأغسبورغ. والسبب كان هوية حكم المباراة، حيث قامت السيدة بيبيان شتاينهاوز كامرأة بتحكيم المباراة، حسب ما نشرت وسائل إعلام إيرانية يوم السبت.

وحسب التعليمات الدينية المتشددة المتبعة في إيران، فلا يجوز للتلفزيون الرسمي بث صور لنساء بملابس تخالف التعليمات الدينية، حسب الفهم الإيراني الرسمي. ومن بين التعليمات المتشددة منع بث صور نساء بسراويل قصيرة كالتي لبستها السيدة بيبيان شتاينهاوز كحكم مباراة تابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم.

ح.ع.ح/م.س(DW نقلا عن شبيغل)