شكرا لقرائتكم خبر عن وفد اللجنة الدينية بالبرلمان يصل قنا لبحث مشكلة أسعار إسكان الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، وفد لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، إلى محافظة قنا، لبحث مشكلة قيام هيئة الأوقاف برفع أسعار بعض الوحدات السكنية، وزيارة بعض المساجد، وزيارة كنيسة مارى مرقس بقنا.

تأتى الزيارة، بناء على طلب إحاطة من النائب محمود عبد السلام الضبع، نائب قنا. بشأن قيام هيئة الأوقاف المصرية برفع سعر الوحدات السكنية الخاصة ببرجي النورس والفردوس بمدينة قنا، وتتضمن الزيارة عقد جلسة مع حاجزي الوحدات السكنية بحضور محافظ قنا، كما ستقوم اللجنة بزيارة مساجد (عبد الرحيم القناوي - و علي السيد بالعبابدة - و الحصاوية بقنا - للوقوف على حالتهم على ارض الواقع.

كانت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، عقدت اجتماعا في وقت سابق لمناقشة طلب الإحاطة، بحضور رئيس هيئة الأوقاف، وتحدث النائب محمود الضبع، مقدم طلب الإحاطة، متسائلا عن أسباب قيام هيئة الأوقاف المصرية برفع سعر الوحدات السكنية، وتعرض أصحاب هذه الوحدات لضغوط غير مبررة من قبل الهيئة، وعدم التزام الهيئة بالأسعار الموجودة لمدينة قنا، قائلا: "مع العلم أن هذه الأبراج تم تسليمها عام 2014، والهيئة تقوم بتحديد أسعار للوحدات عن عام 2018"، وطالب الهيئة بتقديم تقرير مفصل عن الوحدات وتكلفتها الفعلية ونسبة الربح الخاصة بالهيئة وكيفية حساب سعر هذه الوحدات.

كان رد سيد محروس، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، أن المشروع استثماري وليس اجتماعي وتم تنفيذه علي أعلي مستوي، والهيئة ليس لها ذنب في مسألة توصيل المرافق وسددت كل ما عليها وتعاني مع المحليات، وأن الهيئة تضع في الاعتبار مصلحة المواطن ومصلحة الوقف، ومساحة الوحدة 88 متر وليست 77 متر، وأن الهيئة تحرص علي مال الوقف وتنفذ قرارات مجلس الإدارة، والهيئة سعت لحل المشكلة ونزلت سعر المتر من 5500 جنيه إلي 4800 جنيه، وانتهت اللجنة إلي تنظيم زيارة ميدانية لمحافظة قنا، لمعاينة الوضع علي أرض الواقع ومواجهة كل الأطراف لحل المشكلة.